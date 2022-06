Atelier mosaïque et vitrail tiffany

2022-07-20 10:00:00 – 2022-07-20 11:30:00 Avec Alb’Atelier du verre. A partir de 7 ans. Tous les mercredis de l’été à partir du 6 juillet, de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30. 35€ la séance, matériel compris.

Sur réservation : 06 63 06 57 96 – alba.fabiola.lozano@gmail.com dernière mise à jour : 2022-06-28 par

