Portes ouvertes à l’Atelier Mosaïque 27 mars – 2 avril Atelier Mosaïque Elisabeth Ragon

S’ouvrir au langage de la mosaïque pour sublimer notre quotidien

La mosaïque nous donne un formidable moyen d’expression. Et si la conception et la réalisation de la mosaïque sont l’œuvre de la même personne, il en ressort une création d’une force majeure.

La mosaïque d’une seule couleur n’existe pas vraiment car en réalité il y a de nombreuses variations chromatiques : Les matériaux, smalts et plaques de verre portent en eux des variations de couleurs.

Il n’est pas nécessaire de faire une représentation réaliste pour donner une sensation au spectateur. L’important est de partir d’une idée et de bien choisir ses matériaux.

Pendant ces portes ouvertes, venez découvrir ce métier, les outils et les matériaux du mosaïste.

Exposition-vente de mosaïques et de bijoux en mosaïque.

Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi, entrée libre samedi et dimanche

Atelier Mosaïque Elisabeth Ragon 4 rue du Colombier Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

mosaïque tesselles

Elisabeth Ragon, « Rosace des 4 saisons »