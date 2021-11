Beauvoisin Beauvoisin Beauvoisin, Drôme Atelier mosaïque de Noël Beauvoisin Beauvoisin Catégories d’évènement: Beauvoisin

2021-12-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-04 17:00:00 17:00:00

Beauvoisin Drôme Beauvoisin EUR 27 27 Réalisation d’un sapin de Noël en mosaïque. Atelier adulte ou duo (1 adulte + 1 enfant à partir de 8 ans). Matériel fourni. Sur réservation. nanou.hm@gmail.com +33 6 89 32 08 52 Beauvoisin

