de 14h à 18h

payant

L'objectif de l'atelier est de présenter les outils, les différentes techniques et enfin de réaliser une petite mosaïque. Dans le cadre de notre festival de l'Artisanat, nous proposons un atelier sur la mosaïque. C'est un art décoratif dans lequel on utilise des fragments de pierre, de pierres colorées, d'émail, de verre, ou encore de céramique, assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former des motifs ou des figures. L'objectif de l'atelier est de présenter les outils, les différentes techniques et enfin de réaliser une petite mosaïque. Samedi 17 avril 2021

14h-18h 3€ enfant

Centre Paris Anim' Bessie Smith ex Reuilly 19 rue Hénard Paris 75012

8 : Montgallet (211m) 6 : Dugommier (385m)

Contact :CPA Bessie Smith 0140020660 reuilly@claje.asso.fr

CLAJE

