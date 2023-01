Portes ouvertes de mon atelier de mosaïste Atelier mosaïque au coeur d’emaux, 1 avril 2023, Thury-Harcourt.

Portes ouvertes de mon atelier de mosaïste 1 et 2 avril Atelier mosaïque au coeur d’emaux

J’ouvre mon atelier au public afin de faire découvrir mes créations et mes ateliers d’initiation à la pratique de la mosaïque.

Atelier mosaïque au coeur d’emaux 3, avenue du Général Lyne, 14220 hu-Harcourt Le Hom Thury-Harcourt 14220 Calvados Normandie

La mosaïque est un art décoratif qui permet d’aborder de nombreuses techniques de pose, de travailler à petite et à grande échelle et de composer des créations avec des matériaux très divers.

Ainsi je travaille sur des supports variés en bois, en fer, en polystyrène, en verre. Je fixe mes tesselles avec différentes colles en fonction des supports : mortier colle, silicone, colle blanche, colle à bijoux.

Dans mes créations j’aime utiliser différents matériaux : verre, émaux de briare, grés, marbre et matériaux de récupérations (bois flottés, coquillages, vaisselle ancienne, ardoise…). Ces matériaux me permettent de jouer avec les couleurs, les reflets, les formes et les épaisseurs.

Lorsque je réalise un tableau, je pars d’une esquisse puis peu à peu, sous le dessin, La mosaïque s’anime et prend vie par l’union des tesselles de verre, de marbre, d’émaux…

Je travaille aussi bien des œuvres figuratives (marines, portraits, arbres de vie…) que des œuvres abstraites où j’aime jouer avec les courbes, les reliefs, les matières, les couleurs. Je réalise des objets décoratifs, des tableaux, des bijoux ce qui me permet de travailler à différentes échelles.

Chaque pièce que je réalise est unique et est souvent le fruit d’une lente réflexion. J’aime ce travail « incubation » des idées, de maturation. Je puise mon inspiration dans le quotidien : un visage qui me touche, une expression, un paysage, une lumière particulière, un tableau, et le processus de création se met en place. Peu à peu de cette foison d’idées sort un thème, un dessin, des couleurs à exploiter, des matériaux à utiliser, des formes à explorer.

La mosaïque est un art qui permet une expression très libre, pleine de découverte et dans lequel la technique guide les créations les plus originales, c’est cette technique que je souhaite transmettre aux personnes qui viennent s’initier au sein de mon atelier. C’est pourquoi je propose depuis fin 2014 des ateliers mosaïque aux débutants et aux personnes plus initiées afin de transmettre mon savoir faire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

©Images d’atelier/Stéphanie Cord’homme