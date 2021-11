Amiens Amiens Amiens, Somme Atelier mosaïque Art Déco adulte Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Atelier mosaïque Art Déco adulte Amiens, 19 février 2022, Amiens. Atelier mosaïque Art Déco adulte Amiens

2022-02-19 14:00:00 – 2022-02-19 18:00:00

Amiens Somme 4 4 Parce que les ateliers ne sont pas consacrés qu’aux enfants, nous vous proposons de découvrir l’art de la mosaïque au travers des motifs Art Déco. Après une brève découverte de cet art dans les décors du cimetière Saint-Acheul, direction le Jardin Archéologique de Saint-Acheul pour la mise en pratique avec une professionnelle Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. Parce que les ateliers ne sont pas consacrés qu’aux enfants, nous vous proposons de découvrir l’art de la mosaïque au travers des motifs Art Déco. Après une brève découverte de cet art dans les décors du cimetière Saint-Acheul, direction le Jardin Archéologique de Saint-Acheul pour la mise en pratique avec une professionnelle Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. Parce que les ateliers ne sont pas consacrés qu’aux enfants, nous vous proposons de découvrir l’art de la mosaïque au travers des motifs Art Déco. Après une brève découverte de cet art dans les décors du cimetière Saint-Acheul, direction le Jardin Archéologique de Saint-Acheul pour la mise en pratique avec une professionnelle Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. Droits réservés

Amiens

dernière mise à jour : 2021-11-06 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens