2022-02-16 14:00:00 – 2022-02-16 17:00:00

Dehlingen Bas-Rhin Dehlingen EUR Venez découvrir la technique de la mosaïque employée par les Romains et réalisez ensuite votre propre mosaïque. L’atelier est suivi d’un jeu de piste au CIP.

Goûter tiré du sac

de 14h00 à 17h00

De 7 à 12 ans – 5€ par enfant, accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire à l'Office de tourisme.

