Je suis ce dans quoi je mange : pour une céramique alimentaire qui allie l’intelligence de la main et le respect du vivant Atelier Morgane Louis-Gobin Céramique, 27 mars 2023, Villard-de-Lans.

Je suis ce dans quoi je mange : pour une céramique alimentaire qui allie l’intelligence de la main et le respect du vivant 27 mars – 2 avril Atelier Morgane Louis-Gobin Céramique

Du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023

A l’Atelier Céramique Morgane Louis-Gobin situé à Villard-de-lans (38250), dans un écrin de verdure au cœur du Massif du Vercors

Lundi 27 au vendredi 31 mars 2023 9h-18h : accueil des professionnels sur rendez-vous

Je vous présente ma Gamme d’articles alimentaires ZEROTOX

Présentation des articles alimentaires ZEROTOX de la céramiste Morgane Louis-GOBIN : accueil personnalisé des professionnels.

Sélection rigoureuse des matières premières

Design des pièces et formulation chimique des émaux à l’atelier

Fabrication artisanale et locale,

Surfaces très résistantes et saines.

J’ai choisi d’exclure de ma production de céramiques alimentaires les matières premières classées dangereuses par ingestion ou cancérogènes:mutagènes//reprotoxiques (C.M.R.). Mes articles sont donc SANS plomb, ni cadmium, ni composés de baryum, lithium, manganèse, cuivre, cobalt, nickel, chrome, mercure, etc.

La surface des pièces est dure et résistante. Je créée une véritable couche de verre pour le décor de surface, en travaillant la chimie des minéraux à 1280°. L’émail supporte donc sans s’altérer le contact répété avec les aliments acides (vinaigre, thé, citron, tomate etc…), et le lave-vaisselle (eau très chaude sous pression additionnée de produits à pH très basique).

La coloration est sans risque pour le consommateur. La coloration de mes glaçures est amenée par le Zircon et l’oxyde de fer, tous deux sans danger pour la santé et l’environnement. Je travaille en particulier une ocre naturelle espagnole, l’hématite de Malaga (oxyde ferrique).

L’atelier a reçu le label DEMAIN COMMENCE ICI géré par la Communauté de Communes du Massif du Vercors. Il souligne mon travail engagé sur la sélection rigoureuse de mes matières premières et l’exigence de mes pratiques de fabrication ; mes actions de prévention des risques sanitaires ; les procédés de recyclage et de gestion des déchets minéraux mis en place ; les dispositions prises pour réduire ma consommation d’énergies (eau, chauffage, électricité) et plus généralement de ressources.

Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 10h-18h : accueil du public

10h à 18h EXPO-VENTE (entrée libre, sans inscription)

Je vous présente ma Gamme d’articles alimentaires ZEROTOX : des articles en céramique destinés au contact alimentaire, en grès SANS composant dangereux pour le vivant

Produits de qualité réalisés dans le respect d’un savoir-faire artisanal

Fabrication française dans le massif du Vercors

Chaque pièce est unique : conçue et fabriquée manuellement

Démarche durable et engagée, labellisée « Demain commence ici »

Protection de la santé des clients et de l’environnement

A 10h et 14h VISITES COMMENTEES (gratuit, sans inscription)

Venez découvrir les matières premières utilisées dans un atelier de céramique, les étapes de fabrication d’une pièce, les outils et mon approche engagée.

Comment l’activité volcanique de la Terre et des millions d’années de parcours géologique ont créé l’argile

Le rôle de la meilleure amie de l’argile : l’eau !

Les céramistes en tant que chimistes du verre, travaillant la couche d’émail qui décore et étanchéifie les pièces

Mon approche durable et respectueuse du vivant dans la pratique céramique

A 11h30 et 15h30 DEMONSTRATION DE TOURNAGE DE L’ARGILE (gratuit, sans inscription)

L’argile est façonnée quand elle est suffisamment humide pour être molle, comme la pâte à modeler. Elle est à consistance « plastique ».

A ce stade elle conserve la forme donnée par la pression des doigts ou par des outils en bois. Elle se déforme donc dès qu’on la touche.

Dans un atelier artisanal, la forme générale de l’objet est génaralement donnée avec l’aide d’un tour électrique (« tournage »), ou sans aide mécanisée (« modelage ») voire encore par coulage dans un moule en plâtre.

Le tournage permet de construire des formes radiales et régulières, assez rapidement si l’on maîtrise la technique. Mais la technique en elle-même requiert un apprentissage long et précis.

De 16h30 à 17h30 ATELIER D’INITIATION AU MODELAGE DE L’ARGILE pour petits et grands (gratuit, sur inscription, nombre de places limité)

Le modelage présente une infinité de possibilités, par ajouts successifs ou enlèvement de matière.

Il regroupe une famille de techniques dont certaines étaient déjà employées il y a 30 000 ans.

Les techniques les plus courantes sont le pincé, le colombin, la plaque, la sculpture (par ajout et/ou enlèvement de matière), l’estampage dans une forme creuse ou en bosse.

Il n’y a pas a priori de limite de forme. Mais la gravité, les propriétés physiques de l’argile et les transformations chimiques qui s’opèrent lors de la cuisson sont autant de facteurs à prendre en compte.

Atelier Morgane Louis-Gobin Céramique 282 Rte des Clots, 38250 Villard-de-Lans Villard-de-Lans 38250 Hameau Tintaine Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « morgane@morganelouisgobin.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 63 93 16 09 »}, {« type »: « link », « value »: « http://morganelouisgobin.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Ceramique.poterie.villarddelans.louisgobin/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Reglementation.risques.chimiques.ceramique/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/morgane_louisgobin/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://goo.gl/maps/nPwKsMzeWQpTpRbq5 »}] [{« link »: « https://morganelouisgobin.com/index.php/gamme-alimentaire-zerotox/ »}, {« link »: « https://morganelouisgobin.com/index.php/travailler-avec-largile/ »}, {« link »: « https://morganelouisgobin.com/index.php/qui-suis-je/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T09:00:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

céramique poterie

Morgane GOBIN