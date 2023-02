Démonstration de Forge et show-room Atelier MOREIRA Vélye Catégories d’Évènement: Marne

Vélye

Démonstration de Forge et show-room Atelier MOREIRA, 1 avril 2023, Vélye. Démonstration de Forge et show-room 1 et 2 avril Atelier MOREIRA L’atelier ouvrira ses portes le samedi 1er et le dimanche 2 avril de 11H00 à 19H00. L’un de nos trois atelier servira de show-room géant, ou seront exposés des réalisations en cours, ainsi que d’autres pièces spécialement réalisées pour les expositions, mais aussi certaines pièces ayant remportés des prix lors de concours métiers d’art.

Le dimanche à partir de 15h00, pendant un peu plus d’une heure, nous ferons des démonstrations de notre savoir faire ancestral avec les travail du fer à froid et à chaud.

Pour ceux qui le souhaitent, nous leur proposerons une initiation à la forge, et les participants pourrons repartir avec les pièces qu’ils auront forgé. Atelier MOREIRA VELYE Vélye 51130 Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+00:00 – 2023-04-02T17:00:00+00:00

Détails
Lieu Atelier MOREIRA
Adresse VELYE
Ville Vélye
Departement Marne

Vélye Marne