Atelier Montessori 18-36 mois Maison de quartier des Confluences Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier Montessori 18-36 mois Maison de quartier des Confluences, 6 avril 2022, Nantes. 2022-04-06

Horaire : 09:30 11:00

Gratuit : non Attention : l’inscription doit être effectuée au plus tard 2 jours avant la séance. L’adhésion à l’association du Lieu Utile est obligatoire. adultes – enfants « Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui.» Maria Montessori Venez participer aux ateliers parent-enfant pour favoriser l’autonomie et la confiance en soi, tout en laissant libre court à la curiosité et la motivation intérieure des enfants. Accompagné par Mélanie Brison, les enfants manipulent et expérimentent dans un cadre bienveillant, respectueux de leurs besoins. Maison de quartier des Confluences adresse1} Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr 0622206461 https://lelieuutile.jimdofree.com/

Détails
Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes
Lieu Maison de quartier des Confluences
Adresse 4 Place du Muguet Nantais
Ville Nantes
Age maximum adultes - enfants

