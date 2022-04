ATELIER : MONSTRES EN VOYAGE Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

ATELIER : MONSTRES EN VOYAGE
Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse Cossé-le-Vivien

2022-04-20

EUR 5

Peut-il y avoir d’étranges créatures dans un univers fabuleux et méconnu ? Le musée Robert Tatin en est rempli ! Découvrez le foisonnant bestiaire du musée et réalisez votre petit monstre. Cette visite insolite vous invite à résoudre des énigmes pour rassembler les éléments nécessaires à sa création. Enfants de 4 à 12 ans et leurs accompagnateurs.

Atelier sur réservation au 02 43 98 80 89 – musee.tatin@lamayenne.fr

Musée Robert Tatin Lieu-dit La Frénouse Cossé-le-Vivien

