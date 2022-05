Atelier “Monstres en papier” Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d’histoire naturelle) Troyes Catégories d’évènement: Aube

le samedi 14 mai à Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d'histoire naturelle)

Des feuilles de papier, des paires de ciseaux et beaucoup de colle… chaque enfant est invité à créer son monstre en papier avec l’artiste Anne Moret ! Atelier limité à 10 enfants / session.

Entrée libre

Musée saint-loup (beaux-arts,archéologie,museum d'histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T20:55:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:25:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T21:55:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:25:00;2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T22:55:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:25:00

