Atelier “Monstre exquis” – Maison Jacques Prévert La Hague, 10 août 2022, La Hague.

Atelier “Monstre exquis” – Maison Jacques Prévert Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague

2022-08-10 14:30:00 – 2022-08-10 16:00:00 Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val

La Hague Manche

Sur le modèle du jeu du “Cadavre exquis” inventé par Jacques Prévert et ses amis de la rue du Château, les enfants vont laisser libre cours à leur fantaisie et dessiner à plusieurs mains une créature imaginaire et surréaliste… le Monstre Exquis !

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur réservation.

musee.omonville@manche.fr +33 2 33 52 72 38 https://www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-animations-N.aspx

