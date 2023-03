Atelier monsieur fla Atelier monsieur fla Montrottier Catégories d’Évènement: Montrottier

Rhône

Atelier monsieur fla, 27 mars 2023, Montrottier. Atelier monsieur fla 27 mars – 2 avril Atelier monsieur fla Qu'est ce que le cuir d'où provient-il?

Du tanneur au corroyeur, les différentes étapes de la transformation d’une matière peau en une autre le cuir.

Les qualités aux services des objets, quel cuir pour quels utillisations. Le travail à la main et les outils spécifiques à utiliser, le sellier maroquinier et sa couture main, démonstrations de tours de mains, ainsi que de certains outils du maroquinier.

Un savoir-faire complet qui va du dessin (maquette ou prototype) aux différentes étapes de fabriquation.

Les accessoires utilisés ainsi que les produits servant à la teinture, aux finitions puis à l'entretien des objets en cuir. Pour cette édition la nouveauté va être les impressions sur cuir, grace à ma presse à livre, via linogravure ou via l'impression de végétaux sur des cuirs tannage végétal. Les méthodes à mettre en oeuvre afin de réaliser ces impressions puis la patine à faire dans le but de mettre en valeur ces mêmes impressions. Atelier monsieur fla 105 rue des remparts 69770 Montrottier Montrottier 69770 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

maroquinier couture main patine savoir faire point de sellier maroquinerie impression de végétal sur vachette pleine fleur tannage végétal

