Accueil dans un atelier d'art, présentation du métier puis jeu de questions-réponses à propos de celui-ci, puis à propos de la matière cuir.

Durant mes explications, je vais parler du tannage pour mieux comprendre d’où vient le cuir et comment l’homme peut obtenir une matière adaptée aux divers objets à fabriquer, diversité d’épaisseur, de rendu (touché et la vue) ainsi que d’origine (animaux et parties de peaux utilisées pour leurs qualités mécaniques)

J’ai toujours un quizz sur les animaux dont on recycle la peau et pourquoi, puis je fais toujours comparer les matières grâce aux touchés d’échantillons. La dernière partie concerne les outils, qu’ils soit courants ou spécifiques au monde du cuir et de son travail. Du tracé à la découpe, du montage à la patine ainsi qu’aux finitions.

Puis je conclue avec une démonstration de couture point de sellier, avec deux aiguilles et un fil ainsi que grâce à la pince de sellier (pince à coudre).

