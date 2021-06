Atelier monocépage Cabernet Sauvignon La Cité du Vin, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Bordeaux.

Atelier monocépage Cabernet Sauvignon

La Cité du Vin, le jeudi 1 juillet à 19:00

Le Cabernet Sauvignon, cépage traditionnel du vignoble bordelais, et notamment du Médoc, est aujourd’hui une des variétés les plus plantées dans le monde. Coloré et très expressif, cette variété a su s’adapter aux différentes zones climatiques et offre plusieurs visages à la dégustation. A travers cet atelier monocépage, nous vous ferons découvrir comment le Cabernet Sauvignon s’exprime sur différents terroirs : la vallée de Uco en Argentine, Stellenbosch en Afrique du Sud et la vallée de Coonawarra en Australie. Dégustez 3 vins typiques de ces régions viticoles et partagez votre expérience de dégustation. Cet atelier est réalisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. En partenariat avec : Wines of Argentina, Wines of South Africa et Primary Industries and Regions Government of South Australia

Plein Tarif 18 € Tarif Abonné 14,40 €

Un atelier de dégustation monocépage autour du cabernet sauvignon, qui vous fera voyager en Argentine, Afrique du Sud et Australie !

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T19:00:00 2021-07-01T20:00:00