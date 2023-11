Invitation au voyage : Marie de Vençay Atelier Monade Bergerac, 8 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’atelier Monade présente pour la première fois une série de tableaux de Marie de Vençay réalisés en 2023, des huiles mais aussi des dessins réalisés à l’encre de chine sur papier entièrement recyclé et fait main. Marie de Vençay, artiste peintre voyageuse, a vécu au Mexique pendant 15 ans et voyagé dans plusieurs pays d’Amérique Latine mais aussi au Népal. Elle s’est imprégnée des traditions orales propres à chaque culture et de leur magie. L’ artiste aime jouer avec les ombres et les lumières et créer une atmosphère envoûtante, propice au rêve, saisir l’instant éphémère et susciter une émotion. Le réel devient un tremplin, un support vers l’imaginaire et le merveilleux. Elle est sensible à l’harmonie et à la symbiose entre les hommes, la nature et l’environnement. Ses toiles sont une mémoire, un écho, un témoignage de vie où les empreintes du passé se changent en écho..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Atelier Monade presents for the first time a series of paintings by Marie de Vençay created in 2023, including oils and Indian ink drawings on entirely recycled, handmade paper. Marie de Vençay, painter and traveler, lived in Mexico for 15 years and traveled in several Latin American countries, as well as in Nepal. She has immersed herself in the oral traditions and magic of each culture. The artist loves to play with light and shadow, creating a spellbinding atmosphere conducive to dreams, capturing the ephemeral moment and arousing emotion. Reality becomes a springboard, a support for the imaginary and the marvellous. She is sensitive to the harmony and symbiosis between people, nature and the environment. Her canvases are a memory, an echo, a testimony of life where the imprints of the past become echoes.

Por primera vez, el estudio Monade presenta una serie de pinturas de Marie de Vençay, creadas en 2023. Se trata de óleos y dibujos a tinta china sobre papel totalmente reciclado y hecho a mano. Marie de Vençay, pintora itinerante, vivió 15 años en México y viajó por varios países de América Latina y Nepal. Se ha sumergido en las tradiciones orales y la magia de cada cultura. A la artista le gusta jugar con la luz y la sombra para crear una atmósfera encantadora, propicia a la ensoñación, capturar el momento efímero y evocar una emoción. Lo real se convierte en un trampolín, un soporte para lo imaginario y lo maravilloso. Es sensible a la armonía y la simbiosis entre las personas, la naturaleza y el medio ambiente. Sus lienzos son un recuerdo, un eco, un testimonio de vida donde las huellas del pasado se convierten en ecos.

Das Atelier Monade zeigt zum ersten Mal eine Reihe von Bildern von Marie de Vençay aus dem Jahr 2023. Es handelt sich um Ölgemälde, aber auch um Zeichnungen, die mit Tusche auf vollständig recyceltem und handgeschöpftem Papier angefertigt wurden. Marie de Vençay, eine reisende Malerin, lebte 15 Jahre lang in Mexiko und reiste in mehrere lateinamerikanische Länder, aber auch nach Nepal. Sie hat die mündlichen Traditionen, die jeder Kultur eigen sind, und ihre Magie in sich aufgenommen. Die Künstlerin liebt es, mit Licht und Schatten zu spielen und eine bezaubernde Atmosphäre zu schaffen, die zum Träumen einlädt, den flüchtigen Moment einzufangen und Emotionen zu wecken. Das Reale wird zu einem Sprungbrett, einem Medium für das Imaginäre und das Wunderbare. Sie ist empfänglich für die Harmonie und Symbiose zwischen Mensch, Natur und Umwelt. Ihre Gemälde sind eine Erinnerung, ein Echo, ein Lebenszeugnis, in dem sich die Abdrücke der Vergangenheit in ein Echo verwandeln.

