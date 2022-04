ATELIER MON PROJET DE PERMIS DE CONDUIRE Maison de l’emploi à Pantin Pantin Catégories d’évènement: Pantin

le jeudi 14 avril à 14:00

ATELIER MON PROJET DE PERMIS DE CONDUIRE —————————————- **Le jeudi 14 avril de 14H 17h** à la Maison de l’emploi à Pantin 7 Rue de la Liberté, Pantin * Connaître les examens du permis de conduire (code de la route et conduite) * Connaître les différentes méthodes d’apprentissage et choisir son auto école (pièges à éviter) * Évaluer le coût du permis et les aides mobilisables, * Analyser ses compétences à s’inscrire dans l’apprentissage du permis de conduire (bases et pré requis nécessaires) + Test de positionnement au code de la route **Pour vous inscrire :** A l’accueil de la Maison de l’emploi (01 83 74 56 30) ou contacter le **06 30 19 33 93** **Pensez à amener une pièce d’identité et un avis de situation** **Pôle Emploi / attestation Mission Locale.**

