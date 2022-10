Atelier « Mon premier accord » : mets salés et jus de raisins Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Sane-et-Loire

Atelier « Mon premier accord » : mets salés et jus de raisins Mâcon, 26 octobre 2022, Mâcon. Atelier « Mon premier accord » : mets salés et jus de raisins

29 Boulevard Général Leclerc Maison des Ateliers Mâcon Sane-et-Loire Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc

2022-10-26 – 2022-10-26

Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc

Mâcon

Sane-et-Loire A la découverte des accords gourmands. « J’ai toujours eu l’envie de faire découvrir aux petits des accords gourmands. Car même si la gastronomie a évolué, le besoin de se nourrir de façon gourmande et spirituelle est toujours grandissant. Apprendre les bons gestes dès le plus jeune âge, c’est remettre du sens et du plaisir dans nos assiettes ! » Fabrice DÉROULÉ DE L’ATELIER

Découverte et théorie

Explication des jus de raisins sélectionnés (origine, méthode de fabrication…)

Explication du ou des plats dégustés (origines, méthode de fabrication…)

Expérience et dégustation

Découverte et dégustation des jus de raisins et des mets sélectionnés

Analyse des goûts et des associations de goûts Animation à partager en famille. Tarif pour un adulte et un enfant. Enfants de 6 à 17ans. charlotte@maisondesateliers.com +33 3 85 36 74 45 Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc Mâcon

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Sane-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Mâcon Sane-et-Loire Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc Ville Mâcon lieuville Maison des Ateliers 29 Boulevard Général Leclerc Mâcon Departement Sane-et-Loire

Mâcon Mâcon Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Atelier « Mon premier accord » : mets salés et jus de raisins Mâcon 2022-10-26 was last modified: by Atelier « Mon premier accord » : mets salés et jus de raisins Mâcon Mâcon 26 octobre 2022 29 Boulevard Général Leclerc Maison des Ateliers Mâcon Sane-et-Loire Maçon Sane-et-Loire

Mâcon Sane-et-Loire