Atelier Mon Post Partum Boutique bulle de bien naitre, 13 octobre 2021, Poitiers.

Atelier Mon Post Partum

Boutique bulle de bien naitre, le mercredi 13 octobre à 09:30

Cet atelier vous donnera l’opportunité de préparer au mieux l’après accouchement à la maternité ainsi que votre retour à la maison en famille avec bébé. Le post partum est une période bien compliquée physiquement, psychologiquement et émotionnellement… et pour chaque membre de la famille. Au cours de cet atelier je vous donnerai des outils, des idées et des clés afin que tout se passe au mieux et que chacun y trouve son compte et sa place. Nous y parlerons ensemble et en toute bienveillance de sommeil, d’alimentation, d’organisation, de baby blues, des besoins de chacun, de détente…etc Cet atelier est à faire pendant la grossesse, en couple de préférence, 2 mois au moins avant la date du terme. >>> Inscription obligatoire par téléphone ou par mail >>> 4 places (couples ou solo) disponibles >>> Atelier maintenu à partir de 3 (couples ou solo) participants

35€/ couple et/ou solo

Venez anticiper et préparer au mieux, en couple autant que possible, l’arrivée de bébé, que ce soit pour votre séjour à la maternité ou pour votre retour à la maison.

Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



2021-10-13T09:30:00 2021-10-13T11:00:00