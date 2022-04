Atelier “Mon petit jardin” Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins

Saône-et-Loire

Atelier “Mon petit jardin” Romanèche-Thorins, 20 avril 2022, Romanèche-Thorins. Atelier “Mon petit jardin” Musée du Compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins

2022-04-20 – 2022-04-20 Musée du Compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Romanèche-Thorins EUR 3 3 Création d’un jardin avec plantations, peinture et décoration végétale…

Pour les enfants de 7 à 12 ans et sur réservation (places limitées). museecompagnonnage@saoneetloire71.fr +33 3 85 35 22 02 http://www.musee-compagnonnage71.fr/ Création d’un jardin avec plantations, peinture et décoration végétale…

Pour les enfants de 7 à 12 ans et sur réservation (places limitées). Musée du Compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Autres Lieu Romanèche-Thorins Adresse Musée du Compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon Ville Romanèche-Thorins lieuville Musée du Compagnonnage 98 rue Pierre-François Guillon Romanèche-Thorins Departement Saône-et-Loire

Atelier “Mon petit jardin” Romanèche-Thorins 2022-04-20 was last modified: by Atelier “Mon petit jardin” Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins 20 avril 2022 Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire