Atelier Mon oeuf à la façon Fabergé
Château de Bussy-Rabutin
Bussy-le-Grand

Côte-d'Or

Atelier Mon oeuf à la façon Fabergé
Château de Bussy-Rabutin, Bussy-le-Grand.

du mercredi 20 avril au mercredi 27 avril à Château de Bussy-Rabutin

Depuis la Renaissance, il est d’usage d’offrir des œufs ouvragés ; Louis XIV, notamment, faisait bénir de grandes corbeilles d’œufs dorés qu’il remettait aux courtisans et à ses domestiques. C’est cependant au XIXe siècle, avec l’orfèvre Fabergé, que cette tradition acquit ses lettres de noblesse. Mets-toi dans la peau d’un jeune noble de l’époque et crée ton œuf précieux que tu offriras à la personne la plus chère à ton cœur.

Sur inscription. A partir de 6 ans. 6 euros par enfant

Mets-toi dans la peau d’un jeune noble et crée ton œuf précieux à la manière du grand orfèvre Fabergé. Château de Bussy-Rabutin 12 rue du château, Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:00:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T16:00:00

