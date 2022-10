Atelier Mon Moment Magique 6-11 ans – Halloween Éguilles Éguilles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne Éguilles EUR 20 20 Atelier Mon Moment Magique (« MMM ») Spécial Halloween « Comment ratatiner les monstres, les peurs ? » : Magie, Imaginaire, Jeux, potion magique… pour apprendre des outils bien être qui aident à traverser et surmonter des peurs.



Un atelier Mon Moment Magique Juniors 6-11 ans c’est un espace où les enfants peuvent partager et repartir avec des outils bien-être qui aident à traverser ses émotions, développer sa confiance en soi. Atelier Mon Moment Magique 6-11 ans Spécial Halloween « Comment ratatiner les monstres, les peurs ? » : Magie, Imaginaire, Jeux, potion magique pour apprendre des outils bien-être qui aident à traverser ses émotions et développer sa confiance en soi. sylvie.arsac@monmomentmagique.com +33 6 25 30 91 03 https://www.monmomentmagique.com/ateliers/atelier-juniors-8-2-2/ Crèche Réseau Victoliane 190 rue Topaze Éguilles

