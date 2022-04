Atelier “Mon enfant au mouvement” Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Atelier “Mon enfant au mouvement” Guingamp, 29 avril 2022, Guingamp. Atelier “Mon enfant au mouvement” Rue Hyacinthe Cheval Centre social Guingamp

2022-04-29 – 2022-04-29 Rue Hyacinthe Cheval Centre social

Atelier "mon enfant en mouvement" en présence de professionnelles de la petite enfance, partager autour du développement, ses différentes étapes et la motricité libre, partager un temps de jeu et de plaisir avec votre enfant autour de la motricité.

+33 2 96 11 10 31

Lieu Guingamp
Adresse Rue Hyacinthe Cheval Centre social
Ville Guingamp
Departement Côtes d'Armor

