Bouches-du-Rhône EUR 5 Assistez au spectacle, on s’occupe de vos enfants !

Atelier « mon animal intérieur » proposé aux enfants durant le spectacle Mazùt dimanche 22 janvier à 16h



— > Enfants de 4 à 10 ans

–> 5€ par enfant

–>Durée : 1h30 ( présence des enfants requise dès 15h45)



Viens fabriquer ton animal intérieur à travers dessin, découpage, assemblage, coloriage et modelage!

Laisse-toi porter par ton imagination et tes talents de bricoleur-créateur. Ton animal intérieur va faire fureur !

L'atelier est animé par Sara Guti, médiatrice culturelle de la jeune entreprise Sarartistik.

