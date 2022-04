Atelier: mon ami le chien Lorentzen Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen Venez découvrir les bons gestes à adopter avec les chiens, pour vivre en harmonie avec eux et éviter les morsures: à travers des exercices de dressage ludiques, du brossage et des moments de câlinage. Pour les enfants de plus de 8 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo. Animé par Myriam SEEL (intervenante en médiation par l’animal) et Orio, berger belge Tervueren. Gratuit avec l’adhésion 2022. sur inscription. +33 3 88 00 55 55 Venez découvrir les bons gestes à adopter avec les chiens, pour vivre en harmonie avec eux et éviter les morsures: à travers des exercices de dressage ludiques, du brossage et des moments de câlinage. Pour les enfants de plus de 8 ans accompagnés d’un adulte. Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo. Animé par Myriam SEEL (intervenante en médiation par l’animal) et Orio, berger belge Tervueren. Gratuit avec l’adhésion 2022. sur inscription. Lorentzen

