Atelier “Mon alguier déco” (6-10 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier “Mon alguier déco” (6-10 ans) Palais de la Porte Dorée – Aquarium tropical, 27 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 19 juin 2022

de 10h30 à 11h30

Le dimanche 22 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le dimanche 08 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le vendredi 06 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 04 mai 2022

de 10h30 à 11h30

Le vendredi 29 avril 2022

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 27 avril 2022

de 10h30 à 11h30

payant

Entre carton, chutes de papier, boîtes d'œufs et bocaux en verre, les étagères de nos ateliers sont une vraie caverne d'Ali Baba. La petite Fabrique du Palais offre depuis maintenant quelques années un répertoire florissant d'ateliers créatifs. Après une visite de l'exposition Algues Marines à la découverte du monde méconnu des algues, les enfants confectionneront un petit alguier coloré à l'aide de papiers, pochoirs et matériaux recyclés.

© EPPPD

