Atelier « Moi et mon vélo »

Côte-d’Or Sombernon EUR 0 0 Avec de l’outillage mis à votre disposition, Sébastien notre expert passionné en réparation de vélo vous apprend à réparer et entretenir votre vélo de vos propres mains.

Connaissez-vous ce dicton: il vaut mieux prévenir plutôt que guérir. Cela vaut également pour nos vélos ! Prolongez la durée de vie de votre vélo en prenant le soin de l’entretenir suivant la saisonnalité.

La première séance est offerte, ensuite il faudra être adhérent à l’association. Par la suite, présentez votre carte VIP fournie par l’association et c’est parti ! Vous serez libre de venir autant que vous le souhaitez durant les horaires d’ouverture aux publics. contact@craft-atelier.com https://www.craft-atelier.com/ Sombernon

