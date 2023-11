Atelier MOI AUSSI J’AI DES DROITS Maison de Victor Hugo Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Du samedi 18 novembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

dimanche

de 14h00 à 14h45

samedi

de 16h30 à 17h15

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Un atelier ludique et interactif pour les familles autour des droits de l’enfant et aussi…un peu des adultes… par la compagnie Étoile et Compagnie

Les enfants ont-ils-le droit de jouer, de rêver, d’avoir des secrets, d’être espiègles… ? Ou même… de faire des bêtises ?

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

Contact : https://framaforms.org/atelier-week-end-en-famille-a-la-maison-de-victor-hugo-1699355668

