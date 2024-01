Atelier Modelons les formes Porte Saint-Michel Guérande, jeudi 15 février 2024.

Atelier Modelons les formes Le modelage à portée de main ! Les enfants partent à la recherche des triangles, carrés, et autres ronds présents dans l’œuvre de Gustave Tiffoche puis mettent la main à la pâte pour modeler dan… 15 février 7 mars, les jeudis Porte Saint-Michel 1 personne: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T15:00:00+01:00 – 2024-02-15T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T15:00:00+01:00 – 2024-03-07T16:30:00+01:00

Le modelage à portée de main !

Les enfants partent à la recherche des triangles, carrés, et autres ronds présents dans l’œuvre de Gustave Tiffoche puis mettent la main à la pâte pour modeler dans l’argile leur propre forme géométrique.

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-modelons-les-formes-guerande.html »}]

CULTURE JEUNESSE