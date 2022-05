ATELIER MODELLAGE ET ÉMAILLAGE EN CÉRAMIQUE

2022-06-09 – 2022-06-09 Envie d’apprendre à travailler le bois à partir d’une planche brute en massif ou envie de créer des objets uniques et personnels, bienvenue à Atelier Mayenne.

C’est un atelier partagé dédié à l’artisanat pour faire soi même et avec les outils spécifiques et un accompagnement.

Jeudi 9 juin : Modelage : 2 séances de 2 heures avec une séance le 9 juin pour modeler la terre (grés) selon différentes techniques puis une séance le 23 juin pour émailler (mise en couleur) suite à la première cuisson.

