Atelier « Modèle ton héro » Montmorillon, mardi 16 avril 2024.

Atelier proposé dans la cadre du passage de la Flamme Olympique à Montmorillon

Samedi 25 mai 2024, le département de la Vienne accueille la Flamme Olympique qui traversera Montmorillon. Cet évènement est l’occasion, pour les petits et les grands, de découvrir les œuvres allégoriques et mythologiques des sculpteurs Aimé Octobre et Evariste Jonchère, tous deux lauréats du Grand Prix de Rome de sculpture, originaires du département de la Vienne.

Inspirés par leurs créations, les enfants réaliseront leur propre héros olympique en argile.

À partir de 6 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:00:00

fin : 2024-04-16 15:30:00

9 avenue Pasteur

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

