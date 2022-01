Atelier modelages de corps en argile Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles Calvados Colombelles Anne Lise-Poder, céramiste, vous propose un atelier de création de corps à partir d’argile.

Une réflexion sera lancée sur le rapport à notre corps et la perception que l’on en a.

Dans le cadre de festival À partir du réel de La Renaissance.

Atelier destiné à un public ado-adulte.

Anne Lise-Poder, céramiste, vous propose un atelier de création de corps à partir d'argile. Une réflexion sera lancée sur le rapport à notre corps et la perception que l'on en a… microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82 https://my.weezevent.com/atelier-creatif-ateliers-modelages-de-corps-en-argile?

Une réflexion sera lancée sur le rapport à notre corps et la perception que l’on en a.

Dans le cadre de festival À partir du réel de La Renaissance.

Atelier destiné à un public ado-adulte.

rue des ateliers dans la grande halle Colombelles

