Bois-Guilbert Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert Bois-Guilbert, Seine-Maritime Atelier modelage pour les familles Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert Bois-Guilbert Catégories d’évènement: Bois-Guilbert

Seine-Maritime

Atelier modelage pour les familles Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bois-Guilbert. Atelier modelage pour les familles

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert

Atelier de création en argile : chacun pourra être guidé pour réaliser une sculpture dans la terre (un animal, un portrait, un paysage) et repartir avec sa sculpture en terre crue.

6€, gratuit <5 ans et adhérents, inclus dans l'accès au jardin. Réalisez des sculptures en argile. Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bois-Guilbert, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert Adresse 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert Ville Bois-Guilbert lieuville Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert Bois-Guilbert