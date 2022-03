Atelier modelage pour adulte avec Aurélie Berjot, potière Samadet Samadet Catégories d’évènement: Landes

2022-04-03 14:30:00 – 2022-04-03 17:30:00

Samadet Landes EUR 4.5 Il y a dans les métiers d’art une énergie universelle, des savoir-faire, des gestes, des connaissances transmises de main en main, de génération en génération, depuis les débuts de l’humanité. La 16e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art se déploie autour du thème « Nos mains à l’unisson ». Aurélie Berjot, potière landaise, vous propose de créer votre forme en dessin simple, de découper le gabarit et ensuite de réaliser la pièce à l’aide de cette technique : accessible à tous, il permet de créer une forme en créant des petits boudins de terre que l’on assemble entre eux.

Cours pour adultes de 3h sans cuisson de pièces. Sur réservation préalable : 3 € par personne. Nombre de places limité. A. Berjot

