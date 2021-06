Boulogne-Billancourt Musée Paul Belmondo Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Atelier modelage Musée Paul Belmondo Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Musée Paul Belmondo, le samedi 3 juillet à 21:00

A partir de 21 heures, venez goûter au plaisir de travailler la terre. De la simple sensation à l’expérimentation du volume, les visiteurs sont invités à s’initier à la pratique du modelage en compagnie d’une médiatrice. L’atelier se déroulera dans le respect strict des règles sanitaires : port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition. Le matériel sera désinfecté pour chaque participant. Retrouvez le sourire Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

