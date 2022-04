ATELIER MODELAGE : L’OEUF OU LA POULE Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire EUR 11 11 Venez faire perdurer ce débat tout en modelant une boîte poule, qui couvera précieusement tous vos petits

trésors.

Durée de l’atelier : 1h30

Pour les enfants de 7 ans et plus

