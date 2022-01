ATELIER MODELAGE : LA MANG’ANI Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

ATELIER MODELAGE : LA MANG’ANI Montrevault-sur-Èvre, 9 février 2022, Montrevault-sur-Èvre. ATELIER MODELAGE : LA MANG’ANI LE FUILET 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre

2022-02-09 – 2022-02-09 LE FUILET 2 rue des Recoins

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire EUR 25 25 Réalisez une mangeoire éléphant, chien, etc.. pour nourrir les oiseaux de votre jardin

Œuvre collective – Objet cuit * Durée de l’atelier : 2h

Réservation obligatoire.

Enfants à partir de 7 ans. #bulle A l’occasion des vacances de Février, la Maison du Potier propose un atelier modelage aux enfants sur le thème des animaux Réalisez une mangeoire éléphant, chien, etc.. pour nourrir les oiseaux de votre jardin

Œuvre collective – Objet cuit * Durée de l’atelier : 2h

Réservation obligatoire.

Enfants à partir de 7 ans. #bulle LE FUILET 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu Montrevault-sur-Èvre Adresse LE FUILET 2 rue des Recoins Ville Montrevault-sur-Èvre lieuville LE FUILET 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire

ATELIER MODELAGE : LA MANG’ANI Montrevault-sur-Èvre 2022-02-09 was last modified: by ATELIER MODELAGE : LA MANG’ANI Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 9 février 2022 maine-et-loire Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire