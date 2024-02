Atelier modelage Faïence Dity Pont-l’Abbé, mercredi 21 février 2024.

Atelier modelage Faïence Dity Pont-l’Abbé Finistère

Vous fabriquerez votre pièce à la plaque, avec de la faïence blanche. Vous pourrez la décorer à l’aide de tampons ou de pièces modelées.

Isabelle se chargera du séchage, des cuissons (2) et de l’émaillage elles deviendront blanches et brillantes.

Vous pourrez les récupérer 3 à 4 semaines plus tard (expédition possible, à votre charge)

N’oubliez pas d’apporter un tablier et un torchon !

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire. Nombre de participants 3 mini / 6 maxi .

Début : 2024-02-21 14:30:00

fin : 2024-02-21 17:30:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

L’événement Atelier modelage Faïence Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Destination Pays Bigouden Sud