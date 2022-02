Atelier modelage en famille > « Vacances de printemps » Ger Ger Catégories d’évènement: Ger

Manche

Atelier modelage en famille > « Vacances de printemps » Ger, 20 avril 2022, Ger. Atelier modelage en famille > « Vacances de printemps » Le Placître 3 Rue du Musée Ger

2022-04-20 14:30:00 – 2022-04-20 16:30:00 Le Placître 3 Rue du Musée

Ger Manche Ger Petits et grands laissent parler leur imagination. Initiation au modelage par un animateur céramiste du musée : pétrissage, façonnage, estampage…

Les objets réalisés lors de l’atelier sont séchés et cuits au musée dans les semaines qui suivent (délai d’un mois environ). Sur réservation.

13€ / adulte.

10€ / enfant.

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (y compris les enfants de moins de 11 ans). Petits et grands laissent parler leur imagination. Initiation au modelage par un animateur céramiste du musée : pétrissage, façonnage, estampage…

Les objets réalisés lors de l’atelier sont séchés et cuits au musée dans les semaines qui suivent… musee.ger@manche.fr +33 2 33 79 35 36 https://www.manche.fr/patrimoine/musee-regional-poterie-N.aspx Petits et grands laissent parler leur imagination. Initiation au modelage par un animateur céramiste du musée : pétrissage, façonnage, estampage…

Les objets réalisés lors de l’atelier sont séchés et cuits au musée dans les semaines qui suivent (délai d’un mois environ). Sur réservation.

13€ / adulte.

10€ / enfant.

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Le port du masque est obligatoire pour tous les participants (y compris les enfants de moins de 11 ans). Le Placître 3 Rue du Musée Ger

dernière mise à jour : 2022-01-19 par Réseau Sites et Musées

Détails Catégories d’évènement: Ger, Manche Autres Lieu Ger Adresse Le Placître 3 Rue du Musée Ville Ger lieuville Le Placître 3 Rue du Musée Ger Departement Manche

Ger Ger Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ger/

Atelier modelage en famille > « Vacances de printemps » Ger 2022-04-20 was last modified: by Atelier modelage en famille > « Vacances de printemps » Ger Ger 20 avril 2022 Ger manche

Ger Manche