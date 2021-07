Atelier modelage en famille Ger, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Ger.

Atelier modelage en famille 2021-07-06 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-08 16:30:00 16:30:00 Le Placître 3 Rue du Musée

Ger Manche Ger

Passer un moment en famille et explorer le modelage : c’est possible au musée, grâce aux conseils et à l’encadrement de l’animateur céramiste.

La présence d’un adulte de la famille est imposée, le lavage des mains à l’arrivée et le port du masque est obligatoire (y compris pour les enfants de moins de 11 ans).

Les objets sont réalisés, séchés puis cuits au musée et sont récupérables au moins un mois après le passage des participants.

musee.ger@manche.fr +33 2 33 79 35 36 https://www.manche.fr/patrimoine/musee-regional-poterie-N.aspx

