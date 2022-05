Atelier : Modelage de vache Casteide-Candau Casteide-Candau Catégories d’évènement: 64370

Casteide-Candau

Atelier : Modelage de vache Casteide-Candau, 8 juin 2022, Casteide-Candau. Atelier : Modelage de vache Givrés des Prés 625 Chemin Falay Casteide-Candau

2022-06-08 15:30:00 – 2022-06-08 Givrés des Prés 625 Chemin Falay

Casteide-Candau 64370 EUR 24 Atelier de modelage suivi d’une dégustation de glace Atelier de modelage suivi d’une dégustation de glace +33 6 79 95 78 10 Atelier de modelage suivi d’une dégustation de glace givrés des prés

Givrés des Prés 625 Chemin Falay Casteide-Candau

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 64370, Casteide-Candau Autres Lieu Casteide-Candau Adresse Givrés des Prés 625 Chemin Falay Ville Casteide-Candau lieuville Givrés des Prés 625 Chemin Falay Casteide-Candau Departement 64370

Casteide-Candau Casteide-Candau 64370 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteide-candau/

Atelier : Modelage de vache Casteide-Candau 2022-06-08 was last modified: by Atelier : Modelage de vache Casteide-Candau Casteide-Candau 8 juin 2022 64370 Casteide-Candau

Casteide-Candau 64370