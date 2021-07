Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre ATELIER MODELAGE DE POTS TÊTE D’OISEAU À LA MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

ATELIER MODELAGE DE POTS TÊTE D’OISEAU À LA MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Montrevault-sur-Èvre. ATELIER MODELAGE DE POTS TÊTE D’OISEAU À LA MAISON DU POTIER 2021-07-21 – 2021-07-21 LE FUILET 2 rue des recoins

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre EUR 30 Réalisation d’un pot tête d’oiseau. Objet cuit. En parallèle, retrouvez, cet été, tout un programme d’ateliers modelage, de stages de poterie, etc… à la Maison du Potier. #bulle Réalisez vos créations en argile à la Maison du Potier ! maisondupotier49@gmail.com +33 2 41 70 90 21 http://www.maisondupotier.net/ Réalisation d’un pot tête d’oiseau. Objet cuit. En parallèle, retrouvez, cet été, tout un programme d’ateliers modelage, de stages de poterie, etc… à la Maison du Potier. #bulle dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Montrevault-sur-Èvre Adresse LE FUILET 2 rue des recoins Ville Montrevault-sur-Èvre lieuville 47.26368#-1.13725