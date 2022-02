Atelier modelage « De Balzac à Rodin » Saché Saché Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saché Indre-et-Loire Saché Les enfants pratiquent l’art du modelage pour aiguiser leur regard sur les œuvres des sculpteurs qui ont représenté Honoré de Balzac au XIXe siècle, de David d’Angers à Auguste Rodin.

Durée : 1h30.

Les enfants pratiquent l'art du modelage pour aiguiser leur regard sur les œuvres des sculpteurs qui ont représenté Honoré de Balzac au XIXe siècle, de David d'Angers à Auguste Rodin.

Durée : 1h30.

Tarif : 9 € par enfant et par adulte / 7 € à partir du 2e enfant

museebalzac@departement-touraine.fr +33 2 47 26 86 50 http://www.musee-balzac.fr/

Durée : 1h30.

Tarif : 9 € par enfant et par adulte / 7 € à partir du 2e enfant CD37

