La Médiathèque Simone Veil d’Ouzouer le Marché est très heureuse de vous inviter à participer à des ateliers “modelage céramique” gratuits, animés par la céramiste-plasticienne Nicole Bastien : [http://lesentierdescoccinelles.fr/](http://lesentierdescoccinelles.fr/) Ces ateliers sont réservés aux adultes et aux ados (à partir de 11 ans) et ils se dérouleront à la médiathèque. Accordez-vous un moment créatif le temps d’une soirée ou en journée. Pour quelques heures ou tout le week-end, vous serez les bienvenus ! Vos réalisations en terre seront cuites dans un four éphémère, qui sera construit les 21 et 22 mai prochains à Ouzouer-le-Marché. Vous serez invités à participer à cette belle aventure participative et inédite ! Il n’y a pas d’obligation d’être présent pour la cuisson.

Médiathèque Simone Veil 2 rue de la libération Beauce la Romaine Beauce la Romaine Ouzouer-le-Marché Loir-et-Cher



2022-03-11T17:30:00 2022-03-11T20:30:00;2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-12T13:00:00 2022-03-12T16:00:00;2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T12:00:00;2022-03-13T13:00:00 2022-03-13T16:00:00