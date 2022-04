Atelier Mobile tissé Saint-Pierreville Saint-Pierreville Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Pierreville

Atelier Mobile tissé Saint-Pierreville, 18 avril 2022, Saint-Pierreville. Atelier Mobile tissé Saint-Pierreville

2022-04-18 – 2022-04-18

Saint-Pierreville Ardêche EUR 10 10 Entraînez-vous à la technique du dessus/dessous sur des métiers à tisser miniatures et réalisez un tissage créatif avec toutes sortes de matières : laines, végétaux, cuirs…Un joli mobile qui viendra embellir votre chambre. +33 4 75 66 63 08 https://www.ardelaine.fr/ Saint-Pierreville

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Pierreville Autres Lieu Saint-Pierreville Adresse Ville Saint-Pierreville lieuville Saint-Pierreville Departement Ardêche

Saint-Pierreville Saint-Pierreville Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierreville/

Atelier Mobile tissé Saint-Pierreville 2022-04-18 was last modified: by Atelier Mobile tissé Saint-Pierreville Saint-Pierreville 18 avril 2022 Ardèche Saint-Pierreville

Saint-Pierreville Ardêche