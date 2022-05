ATELIER MOBILE MARIN

2022-05-06 – 2022-05-06 Découvrez l’origami, cet art du pliage de papier japonais et fabriquez votre mobile marin personnalisé.

Concentration, sourires et créativité sont au rendez-vous pour une belle décoration à accrocher chez vous ! Infos et réservations auprès de l’Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande : 02 40 24 34 44 – contact@labaule-guerande.com Découvrez l’origami, cet art du pliage de papier japonais et fabriquez votre mobile marin personnalisé.

