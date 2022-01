Atelier mnémotechnique pense bête et trou de mémoire sont dans un château Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

2022-02-23 14:30:00 – 2022-02-23 16:30:00

Assier Lot 4 4 EUR Comment retenir une leçon, un long discours ou sa liste de course, sans carnet ni smartphone ? Comment devenir un grand orateur en se promenant dans des lieux familiers ? Grâce à une technique très simple, héritée de l’Antiquité, qui marque la mémoire de façon amusante. Un jeu destiné à tous ceux qui n’ont ni les yeux ni la langue dans la poche…

Pour qui : de 5 à 85 ans

Pratique : prévoir des vêtements chauds

