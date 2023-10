Ateliers de ravaudage Atelier Missegle Burlats, 20 octobre 2023, Burlats.

Ateliers de ravaudage 20 et 21 octobre Atelier Missegle

Participez à nos ateliers ravaudage !

C’est avec plaisir que l’atelier Missegle vous propose deux ateliers ravaudage, le vendredi 20 et le samedi 21 octobre 2023.

Le ravaudage est une technique de réparation qui consiste à réunir les mailles situées à chaque bord du trou et redonner au pull son apparence d’origine.

Les ateliers durent deux heures et sont réalisés par nos petites mains de fée, celles qui travaillent avec passion et savoir-faire au sein même de l’atelier, qui confectionnent vos pulls et vos chaussettes.

Participation payante : 10 euros / par personne

Nombre de participants : limité à 4 participants

Sur réservation !

Atelier Missegle Lieu dit Montplaisir, 81100 Burlats Burlats 81100 Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00