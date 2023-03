Portes ouvertes Atelier de poterie d’art : Mira Céramik Art atelier Mira Céramik Art Saint-Denis Catégorie d’Évènement: Saint-Denis

Portes ouvertes Atelier de poterie d’art : Mira Céramik Art atelier Mira Céramik Art, 27 mars 2023, Saint-Denis. Portes ouvertes Atelier de poterie d’art : Mira Céramik Art 27 mars – 2 avril atelier Mira Céramik Art Les Portes ouvertes de l’atelier permettront au public de visiter l’atelier, d’accompagner un public scolaire de collège sur la découverte de l’art céramique, du métier de céramiste et d’ initier le public à la création avec l’argile. L’histoire de la poterie est assez jeune dans l’île et peu de gens connaissent cet art.

Ce sera donc l’occasion de présenter un métier d’art très méconnu dans l’île.

Les visites nous permettront de montrer nos créations en grès.

Participer aux JEMA reste un challenge qui pour nous est une reconnaissance de la qualité de notre travail artistique.

